Тысячи личных видео Zoom оказались в открытом доступе

Видео в Zoom не записываются по умолчанию, но организаторы вызовов могут выбрать режим записи и сохранить видео на серверах приложения.

Тысячи частных видео приложения Zoom оказались в открытом доступе, что подчеркивает риск нарушения конфиденциальности миллионов пользователей, которые вынуждены пользоваться видеозвонками на период пандемии в мире.

Об этом сообщает WP.

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Видео, которые просмотрели ради эксперимента и подтверждения догадок журналисты, включали сеансы терапии один на один, учебных лекций для сотрудников, звонков к врачам, личных данных детей и др.

Много видео содержали информацию, позволяющую установить личность и подсмотреть за интимными разговорами. Другие видео включали обнаженные тела.

Видео в Zoom не записываются по умолчанию, но организаторы вызовов могут выбрать режим записи и сохранить видео на серверах приложения или компьютере без согласия участников, хотя те получают уведомления, когда хост начинает запись.

Как сообщал УНИАН, специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения, эксперта в области киберзащиты – компании ESET рассказали, какие способы заражения корпоративных сетей предприятий стали популярны среди мошенников в период, когда большинство сотрудников перешли на удаленный режим работы в связи с введением карантина.