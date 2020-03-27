Bloomberg: Больные врачи в Европе продолжают бороться с COVID-19 в видео-чатах

Медики во время самоизоляции из-за болезни продолжают осматривать пациентов в интернете.

Мари-Паскаль Шуллер начала плохо себя чувствовать на прошлой неделе. 57-летний врач специализируется на респираторных заболеваниях. Поэтому у нее появились серьезные подозрения относительно причин, которые вызвали у нее повышение температуры, кашель и боль в мышцах.

Она хотела и дальше видеть своих пациентов, но при этом не рискуя заразить их COVID-19. Поэтому она начала использовать программу телемедицины Qare, которая позволяет осматривать пациентов по видео-связи, - пишет Bloomberg. Правительство Франции теперь возмещает людям такие отдаленные осмотры, чтобы разобраться с ростом обращений в больницы на фоне пандемии коронавируса.

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"Я не одна. Много моих коллег пневмологов теперь работают через программу телемедицины", - сказала Шуллер во время интервью в пригороде Парижа.

"Это такой метод санитарии, чтобы защитить себя и пациентов", - добавила врач.

Приложения телемедицины бывают основанными на текстовых сообщениях и разговорах по видео-связи с врачами. Использование этого подхода набирало обороты еще до вспышки пандемии COVID-19. Но вирус может стать фактором, который усилит его введение. Компания KRY, которая предлагает услуги телемедицины в Германии, Великобритании, Норвегии и Швеции, говорит, что количество врачей, которые стали использовать ее приложения, выросло на 47% за последние две недели.

Людям, которые контактировали с коронавирусом, в Британской национальной службе здравоохранения и Европейском центре профилактики и контроля заболеваний советуют придерживаться режима самоизоляции на протяжении 14 дней. Те, у кого появились симптомы, должны оставаться дома не менее 7 дней. Коронавирус очень заразен. В среднем каждый больной заражает 2-2,5 других людей. Несмотря на это, большое количество медицинских работников, контактируют с вирусом или даже заболевают сами.

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Шуллер уже выздоровела от COVID-19. Но пока она болела, она работала по видео-связи на протяжении двух часов, отдыхала час между приемами, и осматривала 12 пациентов ежедневно. Треть из них были потенциально зараженными COVID-19. И все они таким образом смогли следить за своим состоянием здоровья из дома.

"Наверное, больше пациентов будут пользоваться телемедициной после этого кризиса, потому что привыкнут к ней и потому что это удобно", - сказала Шуллер.

"Мы и дальше будем встречаться лично, особенно когда речь идет о респираторных заболеваниях. Но важно поддерживать долгосрочный контакт с пациентами и изменять лечение в зависимости от состояния. Телемедицина здесь очень полезна", - пояснила она.

Еврокомиссия в 2018 году подсчитала, что глобальный рынок телемедицины будет расти на 14% ежегодно, прежде чем достигнет 37 миллиардов евро до 2021 года. Реальные цифры могут оказаться выше из-за повышения спроса через коронавирус.

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Лондонская компания Babylon Healthcare Services получила 550 миллионов долларов инвестиций в Саудовской Аравии в прошлом году. Она отказывается называть точные цифры, однако уверяет, что пользовательская база и в самом деле возросла с началом пандемии коронавируса.

Джанаки Такерар работает терапевтом в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS). Ее муж-онколог вернулся с ночной смены на прошлой неделе и чувствовал себя нехорошо. Пара заподозрила, что он заразился коронавирусом, поэтому решила изолироваться дома. До воскресенья у Такерар появилась небольшая температура. Приняв обезболивающее, она чувствовала себя достаточно хорошо, чтобы работать.

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Врач начала использовать Babylon пять месяцев назад, чтобы осматривать пациентов удаленно несколько дней в неделю. Находясь в карантине, она увеличила количество приемов в сети и помогала NHS обслуживать звонки по номеру 111, которым люди могут воспользоваться, чтобы обсудить с врачом свои симптомы.

По словам Такерар, много диагнозов основаны на определенной медицинской истории. Поэтому не всегда нужно видеть пациента лично.