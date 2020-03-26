9 идей, которые помогут преодолеть кризисные явления, вызванные пандемией

На онлайн-хакатоне «Fix the crisis» молодые ученые, стартаперы и активная молодежь представили идеи, которые помогут преодолеть кризисные явления, вызванные пандемией.

Хакатон «Fix the crisis» проводила онлайн-платформа для решения кейсовых задач CASERS.

Главной задачей было предложить инновационные решения, которые будут полезными и помогут преодолеть кризисные явления в государстве, что появились или появятся под влиянием распространения коронавируса.

Хакатон объединил 500 участников и собрала 58 идей, которые оценивала экспертная комиссия.

«Dew Pocket» — устройство, которое создает санитайзер, эффективный против 99.982% микробов, просто из воды. Устройство может решить проблему дефицита санитайзеров в нынешних условиях.

«Dew Pocket» разработала команда ученых: два аспиранта и два представителя Института микробиологии и иммунологии имени. И. Мечникова. Они работали над технологией обеззараживания воды серебром и им удалось повысить ее эффективность на 16 000%. Технология была проверена в лаборатории института Мечникова, сейчас команда имеет прототип устройства и проходит процедуру сертификации.

Экспресс-диагностика COVID-19 при помощи системы машинного зрения

Группа уже разработала несколько систем машинного зрения, которые используются для распознавания летательных аппаратов, транспортных средств, признаков рака в живых клетках и микроскопических живых организмов. С помощью системы можно анализировать полученные с электронного микроскопа изображения и по оптическим признакам идентифицировать различные типы вирусов. Такая система позволит быстро обрабатывать большое количество изображений и избегать ошибок, которые может делать человек за усталости.

Многоразовый респиратор

Одноразовые маски имеют низкую защитную возможность и, кроме того, становятся дефицитными. Команда разработала модель многоразового респиратора, в котором через определенный период ношения происходит автоматизированная термическая обработка, позволяющая не менять фильтр. Он будет состоять из слоев ткани, защищающих фильтрующий материал, слоев ацетатного волокна, фильтрующего и поглощающего аэрозоль с вирусом, а также нагревающих элементов, которые дезинфицируют слои ацетатного волокна.

Приложение «RideNow»

Приложение позволяет искать попутчиков для поездок в режиме реального времени по всей Украине и может помочь подвозить врачей на работу. Поиск происходит в программе автоматически, что позволяет быстро и легко скоординировать врачей, волонтеров и желающих помочь. Автор — Аскольд Клюс.

Сервис «Quarnuts»

«Quarnuts» позволяет оптимизировать работу скорой во время чрезвычайных событий.

Команда предлагает оптимизировать загруженность больниц путем использования мобильных приложений для фельдшеров и приложений у врачей. На выезде фельдшер или водитель скорой заполняет экспресс-форму, где указывает проблему. Система обрабатывает запрос и дает адрес ближайшей больницы, которая может принять пациента с указанными симптомами, а больницы выдают запрос, который позволяет своевременно подготовиться к принятию пациента. Таким образом ускоряется коммуникация и предоставление услуг пациенту, а также исключается подделка актов и уклонения от ответственности в летальных случаях, к которым привели действия медицинских работников, ведь данные занесены в систему.

Бот Panda training

Из-за угрозы коронавируса бизнес вынужден переходить на дистанционную работу и сотрудники и менеджмент сталкиваются со связанными с новым форматом проблемами. Panda training разработали чат-бот, который с помощью коучинга (подход, когда человеку помогают не советами, а вопросами, на которые она сама дает ответы) помогает развивать новые привычки у сотрудников, настраивать бизнес-процессы и следить за дисциплиной. Над разработкой чат-бота работали психологи и коучи, он может заменять их и одновременно помогать многим людям формировать новые привычки для более легкого перехода на удаленную работу.

Сервис «Eye pass»

«Eye pass» — это сервис для анализа поведения учащихся во время дистанционного обучения.

«Eye pass» превращает web-камеру на трекер движения глаз. Таким образом он определяет, что человек прочитал, что пролистал, на что было направлено внимание. Также сервис определяет состояние человека, например, ее уровень усталости. С помощью «Eye pass» преподаватель получает подтверждение, что слушатель действительно обработал материалы, а также данные о процессе обучения, которые могут помочь персонализировать подходы. На данный момент сервис интегрирован с платформой для дистанционного обучения Moodle и ищет партнеров для тестирования.

Мониторинг эффективности доступных на рынке антисептиков для рук

Команда предлагает проверять эффективность доступных на рынке Украины антисептиков для рук в сертифицированной лаборатории и сообщать об неэффективные средства через социальные сети. Они разработали быстрый алгоритм определения эффективности средства, который позволяет проверить новый антисептик за 3 дня. Команда уже исследовала 15 популярных антисептиков для рук в лаборатории и обнаружила, что 20% из них не соответствуют стандартам и не могут быть применены для профилактики коронавируса.

Стратегия противодействия эпидемиологическим ситуациям

Команда проанализировала успешные практики других стран и разработала комплексные рекомендации, среди которых создание Штаба по чрезвычайным ситуациям (команда разработала структуру), позволяющую увеличить скорость реагирования на угрозы и улучшить контроль над ситуацией; и предложение добавить к системе Kyiv Smart City новые функции (информирование населения на всех уровнях и функционал для координации волонтеров) и распространить на все города.