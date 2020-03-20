YouTube будет продвигать правдивую информацию о коронавирусе на главной странице

Пока что раздел будет доступен лишь в 16 странах, но в каких именно - неизвестно.

Видеосервис YouTube, принадлежащий компании Google, будет продвигать достоверную информацию о COVID-19, создав отдельный раздел на своей главной странице, сообщила пресс-служба YouTube в своем Twitter-канале.

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«Мы хотим, чтобы каждый получал достоверную информацию в эти сложные времена, поэтому мы запускаем в 16 странах специальный раздел о коронавирусе на главной интернет-странице YouTube», - сказано в сообщении.

В компании не уточнили, какие именно страны первыми получат доступ к разделу.

Согласно сообщению, YouTube в скором времени планирует увеличить количество стран, которым будет доступен новый раздел о COVID-19.

Как сообщал УНИАН, глобальные технологические компании Facebook, Google, Lindedln, Microsoft, Twitter, Reddit и YouTube вместе будут бороться с мошенничеством и дезинформацией в интернете в условиях эпидемии коронавируса.

Справка УНИАН. YouTube - видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. Является самым посещаемым видеосервисом мира. Принадлежит американской технологической компании Google.