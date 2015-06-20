В Японии за минуту продали партию из тысячи роботов Pepper, которые могут помогать по дому (фото)

В Японии всего за одну минуту распродана вся партия из тысячи человекообразных роботов Pepper.

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на японскую телекоммуникационную компанию мобильных систем Softbank.

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Робот Pepper («Перец») умеет разговаривать, поддерживать беседу, понимать выражение человеческого лица и реагировать на настроение, а также выполнять простейшие поручения, помогать по дому и скрашивать жизнь одиноких людей.

Стоимость одной такой игрушки составляет около 1800 долларов, однако с программным обеспечением и обслуживанием за три года Pepper обойдется примерно в 8 тысяч. В феврале состоялась пробная распродажа таких роботов. Тогда были также за минуту распроданы 300 штук через Интернет и розничные магазины в Токио. Потенциальных покупателей оказалось так много, что «счастливчиков» выбирали путем жеребьевки.