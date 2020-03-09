Сегодня ночью украинцев ждет первое суперлуние в году
12:18, 09 марта 2020Наука и IT
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Всего в этом году будет 3 суперлуния.
REUTERS
В ночь с 9 на 10 марта украинцы смогут наблюдать первое в этом году суперлуние.
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Это значит, что Луна подойдёт к Земле на более близкое расстояние, чем обычно. К тому же этот момент совпадёт с полнолунием. Поэтому спутник Земли будет выглядеть больше, чем в другие дни.
Максимальное же приближение Луны к Земле в этом году произойдет 8 апреля.
Последнее суперлуние будет 7 мая.
Обычно в суперлуние диаметр Луны, которую мы видим с Земли, увеличивается на 15%. Также усиливается яркость лунного диска на 30%.
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