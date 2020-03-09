Сегодня ночью украинцев ждет первое суперлуние в году

Всего в этом году будет 3 суперлуния.

В ночь с 9 на 10 марта украинцы смогут наблюдать первое в этом году суперлуние.

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Это значит, что Луна подойдёт к Земле на более близкое расстояние, чем обычно. К тому же этот момент совпадёт с полнолунием. Поэтому спутник Земли будет выглядеть больше, чем в другие дни.

Максимальное же приближение Луны к Земле в этом году произойдет 8 апреля.

Последнее суперлуние будет 7 мая.

Обычно в суперлуние диаметр Луны, которую мы видим с Земли, увеличивается на 15%. Также усиливается яркость лунного диска на 30%.