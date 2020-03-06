Предохраняйтесь: Tinder забил тревогу из-за коронавируса

Tinder стал показывать сообщения о том, что безопасность важнее свиданий.

Популярное приложение для онлайн-знакомств Tinder начал предупреждать пользователей об опасности заражения смертельным коронавирусом.

Как пишет Business Insider, теперь пользователям Tinder показывают сообщение о том, что безопасность важнее свиданий.

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Пользователи Tinder обратили внимание на то, что в приложении появилось всплывающее окно, которое возникает при просмотре профиля потенциальных партнеров

«Мы хотим, чтобы вы продолжали развлекаться, однако сейчас важнее защитить себя от коронавируса», - говорится в сообщении.

В тексте также содержатся советы по профилактике заражения. Любителям онлайн-знакомств рекомендуют часто мыть руки, иметь при себе дезинфицирующий гель для рук, не трогать лицо, а также стараться соблюдать дистанцию в общественных местах.

Как сообщал УНИАН, по мере распространения коронавируса SARS-CoV-2 даже в лучшем случае его жертвами станут 15 миллионов человек, а мировой ВВП потеряет 2,4 триллиона долларов США.