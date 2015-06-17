Пентагон разрабатывает первый в мире летательный аппарат, сочетающий в себе технологии мотоцикла и вертолета (видео)

Пентагон совместно с компанией Malloy Aeronautic разрабатывают революционный летательный аппарат для военных под названием Hoverbike, который представляет собой новый класс систем тактической разведки, пишет ZN.ua.

Инженеры заявляют, что Hoverbike сможет вывести авиацию на новый рубеж. Исследователями уже создана и протестирована версия, которая имеет треть размера летательного аппарата.

"После испытаний уменьшенной версии Hoverbike мы поняли, что создали фантастический беспилотник. Его продажи позволят нам собрать деньги на разработку пилотируемой версии", - сказал изобретатель Крис Мэллой.

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Разработчики говорят, что полноразмерный Hoverbike можно будет использовать и в качестве персонального транспорта пригородного сообщения. Уже существующий прототип имеет потенциальный запас хода до 148 км или около 45 минут полета на полном баке.

Ожидается, что данный летательный аппарат будет стоить более 70 тысяч дол. Hoverbike является первым в мире летающим аппаратом, который сочетает в себе технологии мотоцикла и вертолета. Он дешевле, прочнее и проще в использовании по сравнению с вертолетом. Это абсолютно новый способ передвижения по воздуху. Hoverbike ведет себя в воздухе как квадрокоптер, и способен летать как с человеком "на борту", так и без него, причем одинаково безопасно.