Взорвался еще один прототип корабля SpaceX во время испытаний (видео)
15:12, 29 февраля 2020Наука и IT
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Ранее другой прототип "марсианского" корабля от SpaceX взорвался в ноябре 2019 года.
В штате Техас (США) случился взрыв во время испытания прототипа технологий космического корабля Starship от SpaceX.
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Видео инцидента появилось на Youtube-канале NASA.
Событие произошло во время заполнения корабля жидким азотом. В какой-то момент аппарат Starship SN1 лопнул, подскочил вверх, упал и разорвался.
Напомним, полноразмерный прототип космического корабля Starship Mk1 от SpaceX так же взорвался при проведении испытаний в ноябре 2019 года.
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