Взорвался еще один прототип корабля SpaceX во время испытаний (видео)

Ранее другой прототип "марсианского" корабля от SpaceX взорвался в ноябре 2019 года.

В штате Техас (США) случился взрыв во время испытания прототипа технологий космического корабля Starship от SpaceX. Читайте такжеTesla получила более полумиллиона заказов на электрический пикап Cybertruck Видео инцидента появилось на Youtube-канале NASA. Событие произошло во время заполнения корабля жидким азотом. В какой-то момент аппарат Starship SN1 лопнул, подскочил вверх, упал и разорвался. Напомним, полноразмерный прототип космического корабля Starship Mk1 от SpaceX так же взорвался при проведении испытаний в ноябре 2019 года.

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