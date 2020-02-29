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Взорвался еще один прототип корабля SpaceX во время испытаний (видео)

15:12, 29 февраля 2020
Наука и IT
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Видео инцидента появилось на Youtube-канале NASA.

Событие произошло во время заполнения корабля жидким азотом. В какой-то момент аппарат Starship SN1 лопнул, подскочил вверх, упал и разорвался.

Напомним, полноразмерный прототип космического корабля Starship Mk1 от SpaceX так же взорвался при проведении испытаний в ноябре 2019 года.

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