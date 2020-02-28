Искусственный интеллект: Ватикан разработал этические принципы
Официальные лица Ватикана разработали свод этических принципов для работы искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте такжеВ ОАЭ робот дирижировал на оперном спектакле (фоторепортаж)Его должны представить 28 февраля – в последний день научного форума по искусственному интеллекту, организованного Папской академией защиты жизни
Согласно документу, эта технология должна уважать неприкосновенность частной жизни, работать надежно, прозрачно и непредвзято, а также учитывать потребность всех людей.
Отмечается, что все принципы входят в повестку текущих исследований, так как искусственный интеллект до сих пор непредсказуем, а его использование может привести к серьезным последствиям.
Первые технологические компании, собирающиеся поддержать свод Ватикана – Microsoft и IBM. Интерес к этическим принципам также проявили в Европарламенте.
Как сообщал УНИАН, Илон Маск назвал искусственный интеллект «наибольшей угрозой» для человечества.