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Искусственный интеллект: Ватикан разработал этические принципы

17:10, 28 февраля 2020
Наука и IT
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Свод Ватикана собираются поддержать Microsoft и IBM / habr.com

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно документу, эта технология должна уважать неприкосновенность частной жизни, работать надежно, прозрачно и непредвзято, а также учитывать потребность всех людей.

Отмечается, что все принципы входят в повестку текущих исследований, так как искусственный интеллект до сих пор непредсказуем, а его использование может привести к серьезным последствиям.

Первые технологические компании, собирающиеся поддержать свод Ватикана – Microsoft и IBM. Интерес к этическим принципам также проявили в Европарламенте.

Как сообщал УНИАН, Илон Маск назвал искусственный интеллект «наибольшей угрозой» для человечества.

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