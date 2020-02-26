Ученые нашли способ общения с пациентами в вегетативном состоянии

В Канаде разработали систему, позволяющую "читать" мысли тяжелобольных.

Канадские ученые разработали систему, позволяющую читать мысли пациентов, находящихся в вегетативном состоянии.

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Команда исследователей разработала метод сканирования мозга для тех людей, которые находятся в состоянии между сознанием и комой, например тех, кто находится в вегетативном состоянии. Такие люди проявляют мало признаков осознания и должны питаться через трубку. Об этом сообщает New Scientist.

Ученые обнаружили, что некоторые из этих людей могут направлять свои мысли в ответ на инструкции, которые можно подобрать при сканировании мозга. Например, если кого-то просят представить, как он играет в теннис, часть его мозга, вовлеченная в движение, загорается при сканировании.

Таким образом, тяжелые пациенты могут отвечать "да" или "нет" на поставленные вопросы об условии их жизни. Около пятой части людей, на которых примеряется техника, могут ответить.

В настоящее время ученые применяет эту же технику к людям, находящимся в реанимации в первые несколько дней после тяжелой травмы головного мозга.