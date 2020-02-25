В Турции обнаружили древний затерянный город (фото)

Ученые заявляют, что их открытие является революционным.

На юге Турции археологи Восточного института из Чикаго обнаружили загадочный затерянный город.

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Как сообщает phys.org, город существовал в период с 1400 года до н.э. до 600 года до н.э. и, возможно, победил Фригию - королевство, которым правил король Мидас.

Ученые и студенты Чикагского университета осматривали участок в южной Турции под названием Туркмен-Карахоюк, когда местный фермер сказал им, что он видел большой камень со странными надписями во время выемки грунта у близлежащего ирригационного канала предыдущей зимой.

«Мы бросились прямо туда. Мы увидели, что камень все еще торчал из воды, поэтому мы прыгнули прямо в канал, оказавшись по пояс в воде», - рассказал профессор Джеймс Осборн.

Оказалось, что надпись на камне была на лувийском языке, который был распространен в этих регионах в бронзовом и железном веках. В тексте рассказывалось о победе царя Хартапу над Фригией, а Туркмен-Карахоюк был столицей древнего царства.

Археологиобнаружили руины небольшого города, а также глиняную посуду.

Ученые еще не знают, как называлось королевство, но профессор Осборн сказал, что его открытие - революционная новость в этой области.