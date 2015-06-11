На Землю вернулись космонавты, задержавшиеся на МКС из-за падения "Прогресса"
17:51, 11 июня 2015Наука и IT
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Космонавты Антон Шкаплеров, Саманта Кристофоретти и Терри Вертс сегодня успешно вернулись на Землю с Международной космической станции (МКС).
С МКС вернулись космонавты / NASA
Их возвращение было задержано почти на месяц, передает Би-би-си. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз" приземлился в запланированном районе Казахстана около 17:00.
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Космонавты провели на орбите в общей сложности 200 дней.
Возвращение участников 43-й экспедиции было отложено из-за аварии грузового корабля "Прогресс", который после запуска 28 апреля не смог долететь до станции.
Он начал неконтролируемо вращаться и не откликался на команды с Земли. В итоге падающий грузовой корабль 8 мая сгорел в плотных слоях атмосферы.
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