На Землю вернулись космонавты, задержавшиеся на МКС из-за падения "Прогресса"

Их возвращение было задержано почти на месяц, передает Би-би-си. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз" приземлился в запланированном районе Казахстана около 17:00.

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Космонавты провели на орбите в общей сложности 200 дней.

Возвращение участников 43-й экспедиции было отложено из-за аварии грузового корабля "Прогресс", который после запуска 28 апреля не смог долететь до станции.

Он начал неконтролируемо вращаться и не откликался на команды с Земли. В итоге падающий грузовой корабль 8 мая сгорел в плотных слоях атмосферы.