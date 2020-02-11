Samsung показала новый Galaxy S20: 100-кратный зум и 40 мегапикселей

Galaxy S20 и S20+ получили селфи-камеры разрешением 10 мегапикселей, премиальный S20 Ultra - 40 мегапикселей.

Корейская корпорация Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20.

Трансляцию компания Samsung вела на своем YouTube-канале.

В линейку входят смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Все устройства вышли с чипами Snapdragon 865 и Exynos 990 и дисплеями Dynamic AMOLED, поддерживают 5G и работают на базе Android 10 с оболочкой One UI 2.

Экраны устройств имеют вырез по центру под фронтальную камеру. Galaxy S20 и S20+ получили селфи-камеры разрешением 10 мегапикселей, премиальный S20 Ultra - 40 мегапикселей.

Смартфон S20 получил 6,2-дюймовый экран с частотой 120 герц и поддержкой HDR+. В смартфоне - восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов. На задней панели находится тройная камера с сенсорами разрешением 64, 12 и 12 мегапикселей. Он поддерживает 30-кратный гибридный зум.

Galaxy S20+ имеет 6,7-дюймовый экран, аккумулятор емкостью 4500 миллиампер-часов и 12 гигабайт оперативной памяти. Также у основной камеры девайса есть дополнительный 3D-сенсор ToF.

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Смартфон Galaxy S20 Ultra вышел с 6,9-дюймовым дисплеем, аккумулятором на 5000 миллиампер-часов и поддержкой до 16 гигабайт ОЗУ и до 512 гигабайт встроенной памяти. Основная камера устройства состоит из четырех вписанных в прямоугольный блок сенсоров, главный из которых имеет разрешение 108 мегапикселей. Дополнительные объективы получили разрешение 48 и 12 мегапикселей, камера имеет 3D-сенсор ToF. Эта версия смартфона имеет 100-кратный зум.

Продажи флагманской линейки начнутся с 13 марта.

Цены на новые флагманы Samsung, как сообщили в компании, будут следующими:

Galaxy S20: 26 999 грн (8/128 ГБ)

Galaxy S20 +: 29 999 грн (8/128 ГБ)

Galaxy S20 Ultra: 37 999 грн (12/128 ГБ)