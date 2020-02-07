В США разрешили испытать автономное авто для доставки без руля

Американские законы требуют, чтобы в автономных авто обязательно был руль и место водителя, чтобы в случае необходимости человек мог взять управление на себя.

Первый автономный автомобиль, построенный без средств для управления людьми, получил разрешение на испытания на дорогах США. В нем нет ни руля, ни педалей, ни зеркал.

Как пишет BBC, создала автомобиль компания Nuro, которая занимается разработкой автономных фургонов для доставки товаров. Новая модель получила название R2. Это второе поколение подобных аппаратов. Автономное авто скоро появится на улицах города Хьюстон в штате Техас. Издание отмечает, что обычно правила испытания автомобилей требуют, чтобы внутри был руль, чтобы живой водитель мог безопасно взять управление в свои руки в случае необходимости.

Читайте такжеGeneral Motors показала свой первый беспилотный автомобиль (фото)

Но в заявлении министр транспорта США Элейн Чао сказала, что максимальная скорость R2 - всего 40 километров в час. Поэтому требование о наличии руля «не имеют смысла». Кроме того, Департамент транспорта будет более пристально следить за испытанием автономной машины для доставки. Компания Nuro должна будет отчитываться об операциях R2, а также предупреждать жителей районов, где машина будет ездить.

Компания General Motors тоже подала заявку, в которой просит власти США дать ей исключение из правил для испытания автономной модели электромобиля Chevy Bolt. Однако, в Департаменте транспорта еще не приняли решение. Впрочем, Chevy Bolt способен набирать гораздо большую скорость, чем R2.