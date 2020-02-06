Зеленский: украинцы получат цифровые паспорта уже к концу зимы

По словам президента, с помощью смартфона можно будет удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания или банковских операций.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внедрение цифровых паспортов до конца зимы. Читайте такжеВ Украине запустили мобильное приложение "Действие" Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации мобильного приложения "Дія" в Киеве. "До конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам. С помощью смартфона граждане смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, во время банковских операций и прочее", - сказал Зеленский.

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