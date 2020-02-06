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Зеленский: украинцы получат цифровые паспорта уже к концу зимы

11:41, 06 февраля 2020
Наука и IT
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Владимир Зеленский / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации мобильного приложения "Дія" в Киеве.

"До конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам. С помощью смартфона граждане смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, во время банковских операций и прочее", - сказал Зеленский.

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