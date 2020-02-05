Ученые открыли формулу идеальных мыльных пузырей

В научных целях инженерам временами удается создавать огромные мыльные пузыри диаметром более 15 метров.

Физики из Университета Эмори нашли оптимальный рецепт основы для создания крупных мыльных пузырей. Открытие, среди прочего, поможет в исследовании принципов поверхностного натяжения и развитии инженерной мысли.

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Как сообщает Naked Science, статья ученых опубликована в в журнале Physical Review Fluids. Отмечается, что в научных целях инженерам временами удается создавать огромные мыльные пузыри диаметром более 15 метров и объемом под сотню кубометров. Поразительно, но при толщине стенок, измеряемой микрометрами, они могут оставаться стабильны в течение многих минут.

В новом исследовании физики проводили лабораторные эксперименты, приготовляя смеси воды, жидких детергентов и различных полимеров для стабилизации пузырей — от гуаровой смолы (загуститель Е412) до вязкого полиэтиленгликоля. Получая из них пленки на широкой рамке, ученые следили за толщиной и стабильностью стенок, определяя самую эффективную комбинацию.

По итогам экспериментов оптимальный рецепт выглядит так: на литр воды - 50 миллилитров детергента Dawn Professional, 2-3 грамма порошка гуаровой камеди, 50 миллилитров спиртовой смеси для дезинфекции и 3 грамма пекарского порошка.

Для приготовления смеси следует развести камедь спиртом, растворить полученную субстанцию в воде и дать отстояться, чтобы камедь успела гидратироваться. Перемешивать жидкость нужно осторожно: она должна стать чуть более густой, чем чистая вода. Затем добавить пекарский порошок и снова перемешать, под конец добавить детергент.

Полученную пленку осторожно подцепить рамкой и надувать неспеша.

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