Эволюция экранов в iPhone

Компания Apple официально представила миру сразу 3 новинки – iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Две последних модели получили систему трех камер и мощную начинку. Компания оснастила устройства одиннадцатой линейки серии Pro OLED-экранами, чем продолжила традицию, начатую в юбилейном смартфоне. Предлагаем вспомнить, как менялись «яблочные» дисплеи, и какие преимущества у каждого из них.

Super Retina XDR – новый экран профессионального уровня

Модели 11 Pro и 11 Pro Max оборудовали самым продвинутым дисплеем среди всех iPhone. Им стал Super Retina XDR, который работает на OLED-матрице и предлагает пользователям улучшенную яркость и естественную цветопередачу. Новинка поддерживает усовершенствованную технологию True Tone, автоматически регулирующую баланс белого в зависимости от освещения.

Производитель заявляет, что Super Retina XDR – самый передовой дисплей в истории iPhone, поскольку обладает плотностью пикселей 458 ppi и уровнем яркости 1200 нит. Улучшенный коэффициент контрастности позволяет получать более четкие оттенки черного на изображениях и видео. Несмотря на эти возможности, OLED-панель остается энергоэффективной.

Какими были дисплеи Айфонов

Компания Apple использовала экраны LCD во всех устройствах предыдущих поколений, включая модели iPhone XR, 8 и 8 Plus. В таких панелях предусмотрены молекулы жидких кристаллов, выполняющие роль светофильтров. В зависимости от напряжения они пропускают или блокируют один из цветов.

OLED-панели: преимущества и новые возможности

Поклонники долго ждали, когда купертиновцы перейдут с жидкокристаллических дисплеев на систему с органическими светодиодами. Apple сделала это только в 2017 году, вступив в сотрудничество с Samsung. По версии инсайдеров, компания не хочет зависеть от конкурента, поэтому тестирует OLED-экраны другого производителя.

Технология Super Retina HD обеспечивает:

расширенный динамический диапазон, благодаря которому на фото и видео черные оттенки выглядят глубокими, а белые – чистыми и яркими;

улучшение энергоэффективности за счет отсутствия подсветки кристаллов;

высокий показатель контрастности и яркую, насыщенную картинку;

минимум эффектов «прожигания» и «остаточного изображения».

Apple не стоит на месте и каждый год презентует усовершенствованные разработки. Дисплеи Айфонов прошли эволюционный путь от Retina HD с IPS-матрицей до Super Retina XDR с технологией OLED. Благодаря этому гаджеты способны порадовать даже самых требовательных пользователей.