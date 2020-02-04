Ученые годами наблюдали за редкими саламандрами: они могут не двигаться несколько лет

Одна саламандра просидела неподвижно больше 7 лет.

Учёные из Будапештского университета около 8 лет изучали представителей редкого вида саламандр (европейских протеев), которые ведут малоподвижный образ жизни. Одна из саламандр не двигалась чуть больше 7 лет (2569 дней).

Об этом пишет New Scientist.

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Саламандр пометили, после чего регулярно возвращались и проверяли их передвижения в период с 2010 по 2018 год.

Результаты исследований показали, что большинство саламандр не сдвинулись и на 10 метров, в среднем преодолев по 5 метров. Самая активная особь проползла целых 38 метров, в том время как одна саламандра вообще не сдвинулась за всю историю наблюдений.

Известно, что европейские протеи могут обходиться без еды на протяжении нескольких лет, а потому и двигаться им особо не нужно, особенно, если рядом нет хищников. Главный стимул для них – это спаривание. Оно происходит раз в 12,5 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые нашли сорняки, которые в 30 раз мощнее известного каннабиса.