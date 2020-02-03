YouTube начнет блокировать обманчивые политические видео

Критики утверждают, что алгоритмы YouTube продвигают среди пользователей «экстремальные точки зрения» и конспирологические теории.

Видеохостинг YouTube начнет блокировать видео, в которых приводятся ложные данные о механизмах выборов.

Читайте такжеYouTube впервые выдал награду за комментарий с миллионом лайков (видео)

Об этом сообщает Axios, ссылаясь на официальный блог YouTube. В то же время, компания не демонстрирует решимости относительно борьбы с обманчивыми политическими речами на платформе, как того требуют некоторые критики.

Отмечается, что по новым правилам YouTube будет удалять видео, которые продвигают «ложные обвинения в отношении технических требований» к кандидатам и должностным лицам. Как пример приводится претензия, что кандидат не имеет права занимать должность из-за ложной информации о требованиях к статусу гражданства.

Кроме того, платформа будет удалять контент манипулятивного содержания, который может ввести пользователей в заблуждение и нанести «огромный вред».

Усилия YouTube также будут направлены на определение и продвижение «авторитетных источников» политического контента. Им будет предоставляться преимущество в поиске и рекомендациях.

Критики утверждают, что алгоритмы YouTube продвигают среди пользователей «экстремальные точки зрения» и конспирологические теории.

Ранее ученые заподозрили YouTube в распространении выдумки о "плоской Земле".

Подозрения ученых зародились после того, как они посетили крупнейшие собрание приверженцев идеи о плоской Земле на ежегодной конференции в Северной Каролине в 2017 году, а затем в Колорадо в прошлом году. Опрос среди 30 участников мероприятия выявило закономерность в истории о том, как они поверили, что наша планета – это якобы плоский диск в космосе.

Из 30 респондентов все кроме одного рассказали исследователям, что еще два года назад считали Землю круглой пулей. Но потом посмотрели видео на YouTube, в котором раскрывалась суть теории заговора.

Ученые считают, что алгоритмы хостинга упрощают обман людей, выдавая видео шарлатанов впечатлительным пользователям.