В Чехии обнаружили самую древнюю в истории человечества деревянную постройку
Археологи обнаружили самую древнюю в истории человечества деревянную постройку.
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Она была найдена в Чехии, сообщает ГолосUA со ссылкой на издание Science Alert.
Специалисты изучили скважину, обнаруженную в 2018 году возле чешского города Остров. Ее нашли во время строительства автомагистрали.
Постройка представляет собой нечто вроде наземной части колодца. Она сделана из дубовых стволов, вертикально поставленных в углах. Между ними установлены плоские доски.
Постройка достигает 140 сантиметров в высоту и уходит на уровень грунтовых вод. Она имеет практически идеальную квадратную форму.
Исследование показало, что стволы деревьев для ее строительства были срублены между 5255 и 5256 годами до нашей эры. Керамические фрагменты, обнаруженные внутри колодца, датированы ранним неолитом - более 8200 лет назад.
На поверхности древесины обнаружены следы каменных инструментов, применявшихся в бронзовый и железный века. Ранее ученые считали, что древние люди не умели обрабатывать дерево с такой точностью.