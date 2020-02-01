В Китае дроны с громкоговорителями начали предупреждать о смертельном коронавирусе

Дроны находят людей, которые находятся на улице без масок, подлетают к ним и информируют о коронавирусе.

В Китае полиция начала использовать дроны с громкоговорителями, чтобы предупреждать население о вспышке смертельного коронавируса. Они подлетают к людям и призывают не выходить на улицы и носить маски.

Читайте такжеЧисло больных коронавирусом перевалило за 11 тысяч, около 260 умерших

О таком способе информирования пишет Громадське со ссылкой на китайское государственное издание Global Times. Оно опубликовало ролик, на котором полицейские прикрепили к квадрокоптеру рацию. С ее помощью они сообщают населению об опасности.

Дроны находят людей, которые пребывают на улице без масок, подлетают к ним и информируют о коронавирусе.

В одном из случаев дрон накричал на женщину, которая гуляла без маски. В другом — сказал ребенку, что «коронавирус это серьезно и нужно бежать».