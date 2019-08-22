Затонувший «Титаник» пожирают бактерии

Пресловутый лайнер постепенно исчезает из-за микроорганизмов, которые питаются металлом.

Легендарный корабль «Титаник» постепенно «растворяется» в море. Дайверы обнаружили, что значительная часть пресловутого судна теперь исчезла. Международная команда спустилась к обломкам впервые за 14 лет и обнаружила большие изменения.

«Титаник возвращается к природе», - цитирует Newsweek слова исследователя истории лайнера Паркса Стивенсона.

Он добавил, что деградация корабля «шокирует». Некоторые известные части, такие как, например ванная капитана, теперь исчезли.

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«Вся палуба с той стороны судна разваливается, унося с собой каюты. И этом распад будет происходить и в дальнейшем», - сказал Стивенсон.

Дайверы обследовали обломки «Титаника» и жизнь, которая поселилось в затонувшем столетие тому назад судне. Как оказалось, ключевую роль в уничтожении обломков играют микроорганизмы, которые питаются металлом.

«На обломках есть микробы, объедающие железо, создавая рыхлые структуры, которые значительно слабее, чем металл», - сказала ученый Клэр Фицсиммонс.

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Среди факторов, которые способствуют распаду «Титаника», также эрозия под действием соленой воды и сильных потоков в океане. Лайнер «Титаник» затонул в 1912 году после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане. Корабль длиной 269 метров и весом 52 тысячи тонн утонул за два часа и 40 минут. Более 1500 людей, которые были на борту, погибли.