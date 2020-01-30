В Британии нашли окаменелый хвост динозавра возрастом 125 миллионов лет
10:24, 30 января 2020Наука и IT
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Предположительно, это хвост растительноядной ящерицы - игуанодона.
Окаменелость обнаружила местная жительница, гулявшая по пляжу / Рlanete-zemlya
На британском острове Уайт в проливе Ла-Манш найден окаменелый хвост динозавра, жившего на Земле около 125 миллионов лет назад.
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Его обнаружила у подножья разрушающегося утеса 45-летняя местная жительница Пиппа Фэйрвезер, гулявшая по пляжу, передает FaceNews.ua.
Ученые пока не могут приступить к раскопкам из-за опасности обрушения утеса. Возможно, помимо фрагмента скелета из шести позвонков им удастся найти на этом месте что-то еще.
Предполагается, что это — игуанодон. Они были растительноядными ящерами, вырастали в высоту до 10 метров и весили более четырех тонн.
На острове Уайт уже не в первый раз находят останки динозавров — в том числе и полные скелеты игуанодонов.
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