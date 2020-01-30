В Британии нашли окаменелый хвост динозавра возрастом 125 миллионов лет

Предположительно, это хвост растительноядной ящерицы - игуанодона.

На британском острове Уайт в проливе Ла-Манш найден окаменелый хвост динозавра, жившего на Земле около 125 миллионов лет назад.

Читайте такжеВ упавшем на Землю метеорите нашли частицы, которые древнее Солнца

Его обнаружила у подножья разрушающегося утеса 45-летняя местная жительница Пиппа Фэйрвезер, гулявшая по пляжу, передает FaceNews.ua.

Ученые пока не могут приступить к раскопкам из-за опасности обрушения утеса. Возможно, помимо фрагмента скелета из шести позвонков им удастся найти на этом месте что-то еще.

Предполагается, что это — игуанодон. Они были растительноядными ящерами, вырастали в высоту до 10 метров и весили более четырех тонн.

На острове Уайт уже не в первый раз находят останки динозавров — в том числе и полные скелеты игуанодонов.