Девять метров в длину: в США нашли останки нового вида динозавров

Allosaurus jimmadseni, в отличие от более мелкого предшественника, в длину достигал девяти метров, весил около двух тонн.

Останки древнейшего на сегодня аллозавра - Allosaurus jimmadseni - найдены в США, на территории штата Юта.

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Огромный хищник населял поймы в западной части Северной Америки в период поздней юры, то есть примерно 157-152 млн лет назад, уверяют палеонтологи, передает Новое время.

Такая датировка делает этого динозавра геологически древнейшим видом аллозавра, который предшествовал известному выкопанному в Юте, Allosaurus fragilis. Этот вид относится к аллозавроидам, группы двуногих плотоядных динозавров, живших в юрский и меловой периоды.

Allosaurus jimmadseni получил имя в честь известного палеонтолога Джеймса Мадсена. Этот динозавр обладает несколькими уникальными особенностями, среди которых короткий узкий череп с низким лицевыми гребнями и относительно узкая задняя часть черепа с плоской поверхностью к нижней части черепа под глаза.

Allosaurus jimmadseni, в отличие от более мелкого предшественника, в длину достигал девяти метров, весил около двух тонн, а вдоль его морды - от носа до глаз - тянулся гребень- «ирокез».

«Ранее палеонтологи думали, что в юрской Северной Америке был только один вид аллозавра, но это исследование показывает, что было два вида - недавно описанный A. fragilis эволюционировал, по меньшей мере, на 5 млн лет раньше, чем его младший кузен, Allosaurus fragilis. Череп Allosaurus jimmadseni легче, чем у его родственника Allosaurus fragilis, что свидетельствует о разном пищевом поведении видов», - сказал соавтор исследования Марк Лоуэн, научный сотрудник Музея естественной истории штата Юта.

Сейчас ученые изучают другие известные окаменелости этих древних хищников, надеясь отыскать другие останки Allosaurus jimmadseni, которые, возможно, были неправильно классифицированы в прошлом.