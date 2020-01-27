Пахнет беконом: ученые создали пластырь для вегетарианцев
17:30, 27 января 2020Наука и IT
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В ближайшее время изобретение будут тестировать в Великобритании.
По мнению разработчиков, пластырь способен утолить аппетит к мясу / elbotiquin.mx
Психологи разработали пластырь, который должен уменьшать желание съесть мясо у начинающих вегетарианцев.
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Пластырь пахнет беконом и был разработан в Оксфордском университете. Отмечается, что над его созданием работали экспериментальный психолог Чарльз Спенс и производитель продуктов для вегетарианцев Стронг Рутс.
Принцип действия изобретения таков: если потереть пластырь, человек, использующий его, почувствует запах, напоминающий аромат жареного бекона.
По мнению разработчиков, это может утолить у приверженцев растительного питания аппетит к мясу. В ближайшее время пластыри будут тестироваться в Великобритании.
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