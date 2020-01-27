Пахнет беконом: ученые создали пластырь для вегетарианцев

В ближайшее время изобретение будут тестировать в Великобритании.

Психологи разработали пластырь, который должен уменьшать желание съесть мясо у начинающих вегетарианцев.

Читайте такжеВ Google разработали самую большую в мире 3D-карту мозга мухи (видео)Об этом пишет издание Independent.

Пластырь пахнет беконом и был разработан в Оксфордском университете. Отмечается, что над его созданием работали экспериментальный психолог Чарльз Спенс и производитель продуктов для вегетарианцев Стронг Рутс.

Принцип действия изобретения таков: если потереть пластырь, человек, использующий его, почувствует запах, напоминающий аромат жареного бекона.

По мнению разработчиков, это может утолить у приверженцев растительного питания аппетит к мясу. В ближайшее время пластыри будут тестироваться в Великобритании.

Ранее УНИАН сообщал, как ученые создали живых роботов из стволовых клеток лягушки.