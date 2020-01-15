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Основатель Twitter выступил против редактирования твитов и объяснил почему (видео)

16:44, 15 января 2020
Наука и IT
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Об этом он сообщил в серии ответов на вопросы издания Wired.

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Дорси отметил, что отсутствие кнопки является традицией. Он пояснил, что когда создавался Twitter, разработчики руководствовались политикой отправки SMS после отправки сообщения нельзя редактировать. В компании хотели сохранить этот дух в сервисе.

Также основатель сервиса отметил, что одной из причин является использование кнопки ретвита. Если автор оригинальной публикации отредактировал ее по своему усмотрению, то на страницах других окажется другой материал.

В начале этого года Twitter опробует новую функцию, позволяющую юзерам контролировать, кто может отвечать на их твиты.

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