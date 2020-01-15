Основатель Twitter выступил против редактирования твитов и объяснил почему (видео)

В начале 2020 года Twitter опробует новую функцию, позволяющую юзерам контролировать, кто может отвечать на их твиты.

Основатель Twitter Джек Дорси заявил, что на сервисе к концу 2020 года не появится кнопка редактирования твитов.

Об этом он сообщил в серии ответов на вопросы издания Wired.

Читайте такжеGoogle запретит сторонним сервисам отслеживать пользователей через cookie

Дорси отметил, что отсутствие кнопки является традицией. Он пояснил, что когда создавался Twitter, разработчики руководствовались политикой отправки SMS после отправки сообщения нельзя редактировать. В компании хотели сохранить этот дух в сервисе.

Также основатель сервиса отметил, что одной из причин является использование кнопки ретвита. Если автор оригинальной публикации отредактировал ее по своему усмотрению, то на страницах других окажется другой материал.

В начале этого года Twitter опробует новую функцию, позволяющую юзерам контролировать, кто может отвечать на их твиты.