Земляне увидят первое в этом году лунное затмение

Оно продлится почти четыре часа.

Этот год начался с мощного звездопада, но первый месяц 2020 также принесет и первое лунное затмение, которое произойдет сегодня, 10 января, во время полнолуния.

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Оно будет полутеневым. Это означает, что Луна будет находиться в полутени Земли. Спутник будет иметь более темный вид – не так драматично, как "кровавое" теневое затмение.

Затмение 10 января продлится около 4 часов. В Украине оно начнется около 19 часов, и достигнет своего пика около 21-го часа. Завершиться космическое явление должно уже после 23 часов, передает ТСН.

Полутеневое лунное затмение будет видно в пятницу вечером в Азии, Австралии, Европе и Африке. На подавляющей территории Северной Америки его будет сложнее увидеть, потому что там в это время еще будет день.

Обычно в году полнолуние происходит 12 раз, то есть ежемесячно. Но 2020 году их будет 13. В октябре землян ждет сразу два полных Месяца: 1 и 31 числа.

В этом же году будет два супер-месяца, когда спутник будет выглядеть еще больше и ярче на небе. Это произойдет 9 марта и 7 апреля.