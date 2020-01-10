Продолжение жизни червей поможет понять процесс старения у людей – ученые

В отличие от млекопитающих, эти маленькие существа живут только две-три недели, что делает их идеальными для изучения различных генов и общих метаболических процессов.

Новое исследование выявило, что для продления жизни червей на 500% нужно всего несколько простых генетических изменений. Ученые считают, что результаты помогут понять наш собственный процесс старения.

Об этом пишет Science alert.

В отличие от млекопитающих, эти маленькие существа живут только две-три недели, что делает их идеальными для изучения различных генов и общих метаболических процессов.

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В прошлом похожем исследовании ученые показали, что изменения путей передачи сигналов инсулина (IIS) в червей приводит к увеличению их жизнь на 100%. В то же время изменения так называемого пути TOR приводит к продолжению жизни только на 30%.

Однако последнее исследование позволило генетически изменить оба пути, что позволит продлить жизнь животных в 4-5 раз. Полученные результаты доказывают, что старение – это не просто результат действий отдельного гена или пути, а прежде всего слияние сетей, работающих вместе в долгосрочной перспективе.

Это объясняет, почему не найдено ни одного гена или клеточного пути, которые обеспечили бы более продолжительную жизнь червей, людей или другого живого существа.

Когда же ученые изменили пути IIS и TOR, то обнаружили, что их следующая активность работала слаженно, вызывая такую реакцию, которая способствовала долголетию.

К сожалению, из-за долгой жизни людей ученым трудно изучать наше старение. Поэтому мы должны полагаться на животных, чья жизнь является краткосрочной.

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