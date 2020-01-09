Ученые надели миниатюрные 3D-очки на каракатиц, чтобы узнать, как они видят

Во время охоты каракатицы, как и другие животные, используют стереопсис – бинокулярное восприятие глубины. Впрочем, каракатицы имеют 360-градусное поле зрения.

Ученые надели на каракатиц 3D-очки, чтобы узнать, как работает трехмерное зрение головоногих.

Об этом сообщает Science alert.

«Это исследование делает нас на шаг ближе к пониманию, как развивались разные нервные системы для решения одной и той же проблемы», – отметила нейробиолог Рейчел Ферд из университета Кембридж в Британии.

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У каракатиц одни из самых удивительных глаз в мире. Они имеют не только один тип фоторецепторов, что отвечает за черно-белую гамму, а и W-образные зрачки, позволяющие им видеть в совершенно других цветах, чем Позвоночные.

В отличие от человека, у каракатиц глаза смотрят в разные стороны, создавая этим 360-градусное поле зрения. В отличие от других головоногих, каракатицы могут смотреть вперед.

Для исследования ученые аккуратно склеили небольшую ленту на липучке между глазами 14 каракатиц – это позволило легко прикрепить и снять 3D-очки.

Аквариум с подопытными поставили напротив экрана компьютера. На нем показывали две двигавшихся разноцветные креветки.

«То, как каракатицы реагировали на различия, показывает, что они используют стереопсис во время охоты», – заявили ученые.

Когда мишень улавливал только один глаз, животные не могли использовать стереопсис, поэтому для каракатиц надо было больше времени, чтобы распознать креветку.

Это делает каракатицу вторым известным Беспозвоночным, использующий стереопсис для определения расстояния. Ученые Великобритании добавили, что у богомолов также есть бинокулярное восприятие глубины, но оно фокусируется только на дивагающихся вещах.

Чтобы определить, как работает стереопсис у каракатицы, ученым придется проводить уже новое исследование – контуров мозга.