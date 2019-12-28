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Китай провел успешный космический запуск ракеты-носителя (видео)

01:43, 28 декабря 2019
Наука и IT
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Китайская ракета-носитель на космодроме / REUTERS

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Ракету запустили с космодрома на острове Хайнань в Южно-китайском море. Это уже третий пуск ракеты такой серии после успешного в 2016 году и неудачного – в позапрошлом году.

За стартом ракеты следили тысячи местных жителей, также запуск транслировали в интернете.

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Официальные лица китайского космического агентства заявили, что в этом полете будут тестироваться ключевые технологии для будущих миссий.

Китай принимает активное участие в новой лунной гонке. Не позднее чем в 2030 году страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а впоследствии построить на ней базу. 

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Теги: #Китай