Китай провел успешный космический запуск ракеты-носителя (видео)
01:43, 28 декабря 2019Наука и IT
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Во время полета будут тестироваться ключевые технологии для будущих миссий.
Китайская ракета-носитель на космодроме / REUTERS
Китай осуществил первый после неудачи 2017 года запуск мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с телекоммуникационным спутником на борту.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Ракету запустили с космодрома на острове Хайнань в Южно-китайском море. Это уже третий пуск ракеты такой серии после успешного в 2016 году и неудачного – в позапрошлом году.
За стартом ракеты следили тысячи местных жителей, также запуск транслировали в интернете.
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Официальные лица китайского космического агентства заявили, что в этом полете будут тестироваться ключевые технологии для будущих миссий.
Китай принимает активное участие в новой лунной гонке. Не позднее чем в 2030 году страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а впоследствии построить на ней базу.
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