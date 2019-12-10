"Игра престолов" и Зеленский: Google назвал топ-запросы 2019 года в Украине

Традиционно в конце года мы представляем итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей Google. Проанализировав миллионы поисковых запросов, мы узнали, какие запросы стали наиболее быстрорастущими, что чаще всего искали украинцы и какие вопросы задавали Google в 2019 году.

Самым популярным поисковым запросом 2019 года в Google Украина стал “Игра престолов 8 сезон” – финальный сезон культового сериала. Второй по популярности – запрос “Зеленский”, а на третьем месте – “Юлия Началова”. Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал “Чернобыль” и конкурс “Евровидение 2019”.

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В категории “Персона” украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Кроме того пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш. Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.

В категории “Фильмы” в 2019 году украинцы чаще всего искали в Google психологический триллер по мотивам комиксов “Джокер”. Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка “Захар Беркут” и новый фильм Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”.

Лидером в категории телевизионных шоу вновь стал песенный конкурс “Евровидение”, а в сериалах самый высокий интерес украинцев вызвали финальный сезон “Игры престолов” и драматический мини-сериал “Чернобыль”.

“Покупкой года” в Украине стал новый iPhone 11; также украинцы интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов МАУ и “Укрзалізниця”.

Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением. В 2019 году пользователи хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.

Полностью список самых популярных запросов 2019 года в Украине выглядит так (запросы показаны на языке оригинала):