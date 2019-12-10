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"Игра престолов" и Зеленский: Google назвал топ-запросы 2019 года в Украине

13:49, 10 декабря 2019
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

Традиционно в конце года мы представляем итоговый рейтинг самых популярных запросов украинских пользователей Google. Проанализировав миллионы поисковых запросов, мы узнали, какие запросы стали наиболее быстрорастущими, что чаще всего искали украинцы и какие вопросы задавали Google в 2019 году.

Самым популярным поисковым запросом 2019 года в Google Украина стал “Игра престолов 8 сезон” – финальный сезон культового сериала. Второй по популярности – запрос “Зеленский”, а на третьем месте – “Юлия Началова”. Кроме того, украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал “Чернобыль” и конкурс “Евровидение 2019”.

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В категории “Персона” украинцы чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Кроме того пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш. Из людей, которые ушли от нас в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой, рэп-исполнителе Децл и фэшн-директоре московского ЦУМа Алле Вербер.

В категории “Фильмы” в 2019 году украинцы чаще всего искали в Google психологический триллер по мотивам комиксов “Джокер”. Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; также в список самых популярных фильмов по версии пользователей Google Украина попали экранизация исторической повести Ивана Франка “Захар Беркут” и новый фильм Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде”.

Лидером в категории телевизионных шоу вновь стал песенный конкурс “Евровидение”, а в сериалах самый высокий интерес украинцев вызвали финальный сезон “Игры престолов” и драматический мини-сериал “Чернобыль”.

“Покупкой года” в Украине стал новый iPhone 11; также украинцы интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов МАУ и “Укрзалізниця”.

Традиционно украинцы задают Google самые разные вопросы, и уходящий год не стал исключением. В 2019 году пользователи хотели узнать, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера. Пытались выяснить, как сделать Инстаграм темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо. А также интересовались почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.

Полностью список самых популярных запросов 2019 года в Украине выглядит так (запросы показаны на языке оригинала):

Самые популярные запросы:
  1. Игра престолов 8 сезон
  2. Зеленский
  3. Юлия Началова
  4. Заворотнюк
  5. Результаты выборов 2019
  6. Децл
  7. Чернобыль
  8. Дебаты
  9. Порошенко
  10. Евровидение 2019
Утраты:
  1. Юлия Началова
  2. Децл
  3. Алла Вербер
  4. Люк Перри
  5. Карл Лагерфельд
  6. Дарья Лукьяненко
  7. Камерон Бойс
  8. Вилли Токарев
  9. Сергей Доренко
  10. Ирина Цывина
Сериал:
  1. Игра престолов 8 сезон
  2. Чернобыль
  3. Тайная любовь
  4. Крепостная
  5. ИП Пирогова
  6. Школа. Випускний
  7. Жуки
  8. Ничто не случается дважды
  9. Ранняя пташка
  10. Молодежка 6 сезон
Покупка:
  1. iPhone 11
  2. Автокресло
  3. МАУ билет
  4. Укрзалізниця билет
  5. Бустер
  6. IQOS
  7. Вентилятор
  8. Украина Португалия билеты
  9. Электросамокат
  10. Мини-кондиционер
Вопрос: “Як?/Как?”
  1. Как сделать Инстаграм темным?
  2. Как удалить аккаунт Инстаграм?
  3. Как узнать свой номер телефона?
  4. Как проверить себя в списках избирателей?
  5. Как говорят животные?
  6. Орхидея как ухаживать?
  7. Как кушать авокадо?
  8. Как перевести деньги с телефона на телефон?
  9. Как сделать слайм без клея?
  10. Как завязать шнурки?
Персона:
  1. Владимир Зеленский
  2. Анастасия Заворотнюк
  3. Петр Порошенко
  4. MARUV
  5. Потап
  6. Игорь Смешко
  7. Игорь Коломойский
  8. Билли Айлиш
  9. Валерий Легасов
  10. Алла Мазур
Фильм:
  1. Джокер
  2. Мстители: Финал
  3. Аквамен
  4. Оно 2
  5. Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
  6. Король Лев
  7. Однажды в Голливуде
  8. Капитан Марвел
  9. Захар Беркут
  10. Как приручить дракона 3

ТВ-шоу:

  1. Евровидение 2019
  2. Холостяк 2019
  3. Оскар 2019
  4. Право на владу
  5. Голос країни 2019
  6. Топ-модель по-українськи 3 сезон
  7. Одруження наосліп 2019
  8. МастерШеф. Професіонали
  9. Танці з зірками 2019
  10. Наречена для тата
Вопрос: “Що таке?/Что такое?”
  1. Томос
  2. Подагра
  3. Формула Штайнмайера
  4. Вислово
  5. Дебаты
  6. Сонный паралич
  7. Зона 51
  8. Импичмент
  9. NFC
  10. Мажоритарка

    Вопрос: “Чому?/Почему?”

  11. Почему падает доллар?
  12. Почему умер Децл?
  13. Почему умерла Юлия Началова?
  14. Почему Зеленский не пришел на стадион?
  15. Почему взорвался Чернобыль?
  16. Почему в Киеве туман?
  17. Почему скисает молоко?
  18. Почему на Троицу нельзя купаться?
  19. Почему нельзя ходить в туалет ночью?
  20. Почему не работает Инстаграм?
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Теги: #Google#поиск в Google