Археологи нашли новые татуировки у мумий древнего Египта

Ученые смогли обнаружить изображения глаз и крестоподобных фигур, встречаются также тату в виде иероглифов.

Ученые из Университета Миссури в Сент-Луисе с помощью инфракрасного сканера нашли ранее невидимые татуировки на семи мумиях женщин из некрополя Дейр-эль-Медина.

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Как сообщает Science News, археолог Энн Остин представила открытие на ежегодной встрече Американских школ восточных исследований 22 ноября. Возраст мумий составляет по меньшей мере 3 тысячи лет.

Дизайн татуировок варьируется. Ученые смогли обнаружить изображения глаз и крестоподобных фигур, встречаются также тату в виде иероглифов. Точное назначение татуировок неизвестно. У мумий из Дейр-эль-Медины они могут быть связаны с практиками жречества и целительства.

У одной из мумий с помощью сканирования удалось найти 30 татуировок в различных частях тела.

Ранее ученые раскрыли тайну священных птичьих мумий Древнего Египта.