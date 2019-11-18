Астрономы заметили звезду, которая очень быстро «убегает» из Млечного Пути

Объект S5-HVs1 приблизился к супермасивной черной дыре, прежде чем его выбросило из галактики.

Астрономы заметили звезду, которая направляется за пределы Млечного Пути со скоростью более 6 миллионов километров в час. Перед этим она вступила в контакт с супермасивной черной дырой в центре галактики.

Как пишет The Guardian, звезда движется необычно быстро. И через примерно 10 миллионов лет она окончательно выйдет за пределы Млечного Пути. После этого она проведет остаток своей жизни, одиноко дрейфуя в межгалактическом пространстве. Еще 30 лет назад ученые предположили, что черные дыры могут выбрасывать звезды из галактики с необычайной скоростью. Но это первый подобный случай, который удалось зафиксировать.

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«Мы отследили путешествие этой звезды до центра нашей галактики, что уже довольно удивительно», - сказал астроном и профессор Австралийского национального университета в Канберре Гарри Да Коста.

Он вместе с коллегами выяснил, что 5 миллионов лет назад звезда была частью бинарной звездной системы, которая подошла очень близко к черной дыре Стрелец А в центре Млечного пути. Масса этой дыры в 4 миллиона раз превышает массу Солнца.

Одна из двух звезд с приближением к Стрельцу А перешла в двоичное партнерство с черной дырой. В конце концов, она будет поглощена со временем. Но динамика этих событий привела к тому, что ее оригинальный партнер – другая звезда – была отторгнута с чрезвычайно высокой скоростью.

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Этот процесс называют механизмом Хилла. Он назван в честь астронома Джека Хилла, который более 30 лет назад допустил возможность такого сценария.

«Эта звезда движется с рекордной скоростью, в 10 раз выше, чем любая другая звезда в Млечном Пути включительно с нашим Солнцем», - пояснил Да Коста.

«В астрономических масштабах звезда очень скоро покинет галактику. Она очень вероятно будет вечно путешествовать в межгалактической пустоте», - добавил он.