В США представили электросамолет с вертикальным взлетом

Новый самолет, который в три раза легче, чем легкомоторный, способен вместить только одного человека.

В Соединенных Штатах Америки компания Kitty Hawk представила новый электрический самолет Heaviside (HVSD), который способен осуществлять вертикальный взлет.

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Об этом сообщает Aviation Today.

Новый самолет, который в три раза легче, чем легкомоторный, способен вместить только одного человека.

Он способен развивать скорость до 322 километров в час и пролететь 88,5 километров. Максимальная высота полета составляет 183 м.

Аппарат работает на шести пропеллерах и шести электрических двигателях. При этом уровень шума в Heaviside в сто раз ниже, чем у обычного вертолета.

Как сообщал УНИАН, авиастроительная компания Boeing приостановила нагрузочные испытания перспективного авиалайнера 777X, поскольку в ходе тестирования у него вылетела дверь грузового отсека.