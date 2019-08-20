В NASA утвердили миссию поиска жизни на спутнике Юпитера

Ожидается, что аппарат отправится исследовать Европу через пять лет.

Миссия Europa Clipper отправится на покрытый льдом спутник Юпитера, который считается главной целью для поиска жизни за пределами Земли. Под ледяным покровом Европы лежит океан глубиной 170 километров. Эта среда может оказаться пригодной для зарождения биологических видов.

Как пишет BBC, запуск миссии Europa Clipper назначен на 2025 год. Однако, сейчас эта программа прошла критически важную стадию под названием «точка «С» ключевого принятия решения». Это важный шаг в направлении пусковой площадки.

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«Мы все в восторге от решения, которое приближает миссию Europa Clipper ближе к раскрытию таинственного океанического мира», - сказал администратор директората научных миссий NASA Томас Цурбухер.

Europa Clipper проведет глубинные исследования спутника Юпитера, в частности, миссия проверит может ли океан под льдом поддерживать жизнь. Также аппарат изучит гравитационные связи Европы со своей планетой, приливные силы и внутреннее тепло, которые поддерживают океан в жидком состоянии. Ученые допускают, что на дне могут быть вулканические кратеры. Такие образования на Земле поддерживают существование широкого спектра форм жизни.

Однако понадобились десятилетия, чтобы одобрить миссию на Европу. Отчасти это продиктовано ее высокой стоимостью и сложностью из-за космической среды вокруг Юпитера. Орбитальная траектория спутника проходит через пояса высокой радиации вокруг гигантской планеты.

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Эта радиация уничтожит электронику космического аппарата. Таким образом, продолжительность миссии сокращается до месяцев или даже недель. Поэтому вместо того, чтобы выйти на орбиту вокруг Европы, аппарат Europa Clipper пролетит несколько раз над спутником, чтобы сократить влияние на него энергетических частиц из магнитного поля Юпитера.

На борту аппарата NASA будет девять инструментов включительно с камерами и спектрометрами, которые сделают высококачественные снимки поверхности спутника. Также на борту будет магнитометр, который определит силу и направление магнитного поля (это позволит определить глубину и соленость океана), а также радар, который определит толщину ледяного покрова.