Более половины жителей Земли пользуются интернетом - ООН

Самый высокий процент пользователей мировой паутины - в Европе, самый низкий – в Африке.

Более половины жителей Земля или 4,1 млрд чкловек пользуются интернетом.

Читайте такжеИскусственный интеллект научили писать фальшивые новости

Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций (ООН), передает радио Свобода. По данным Международного союза электросвязи при ООН, количество подключенных к интернету людей выросло на 5,3% по сравнению с 2018 годом.

Согласно исследованию, количество пользователей интернета выросло с 25,8% населения Земли в 2009 году до 53,6% в 2019 году.

Самый высокий процент пользователей всемирной паутины - в Европе (82,5%), самый низкий - в Африке (28,2%).

Без интернета остается около 3,6 миллиарда человек. Большинство из них проживают в наименее развитых странах.

Среди женщин интернетом пользуются 48%, среди мужчин - 58%. Самая большая разница между долей женщин и мужчин, имеющих доступ к сети, наблюдается в Африке, арабских странах и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.