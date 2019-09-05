Телефоны более 400 миллионов пользователей Facebook "слили" в сеть

В руководстве соцсети считают, что данные были собраны с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.

Крупнейшая социальная сеть мира оказалась в эпицентре громкого скандала. В интернете опубликовали базу данных с почти 420 миллионами номеров телефонов пользователей Facebook.

Об этом сообщает портал TechCrunch.

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Так, в свободном доступе оказались 419 миллионов записей номеров, привязанных к аккаунтам соцсети, и ID этих аккаунтов.

Среди "слитых" данных, в частности, 133 миллиона записей номеров жителей США, 50 миллионов записей жителей Вьетнама, еще 18 миллионов - Великобритании. Их хранили на открытом сервере, который не был защищен паролем. В некоторых записях были указаны имена, пол и местонахождение пользователя по странам.

Такая "утечка" создает риск спам-звонков владельцам телефонов и учетных записей.

В руководстве Facebook считают, что эти данные были собраны с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в соцсети Facebook задумалась над тем, чтобы скрывать количество отметок «Нравится», чтобы защитить пользователей от зависти и деструктивного сравнения с другими.