На дне моря нашли первый авианосец США, потопленный камикадзе (фото)
12:32, 30 октября 2019Наука и IT
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Корабль лежал на глубине более 4,7 тысячи метров.
Авианосец США, потопленный летчиком-самоубийцей. / скриншот
Исследователи нашли на дне Филиппинского моря американский авианосец «Сен Ло», затонувший в 1944 году во время Второй мировой войны.
Читайте такжеВ Китае показали космический корабль нового поколения (фото)Об этом сообщает японский телеканал NHK.
Считается, что это первый авианосец США, потопленный камикадзе, летчиком-самоубийцей.
Корабль лежал на глубине более 4,7 тысячи метров. Снять судно на видео получилось при помощи беспилотного подводного аппарата. В кадр попали название авианосца, характерная маскировочная окраска, надписи на английском языке.
По данным телеканала, корабль не участвовал в боях, а только сопровождал другой корабль. На авианосце находились 143 человека, все они погибли.
На авианосце находились 143 человека / скриншот
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