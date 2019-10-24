В Запорожье обнаружили остатки старинной крепости XVIII века

Долгое время считалось, что остатки Александровской крепости были безвозвратно утеряны.

В Запорожье археологи нашли остатки старинной крепости XVIII века.

Об этом сообщается на странице Управления туризма Департамента культуры и туризма Запорожского городского совета в Facebook.

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Так, на территории Запорожской гимназии №2 были найдены остатки земляных валов и рвов цитадели святого Иоанна, которая составляла южную часть Александровской крепости, возведенной в 1770 году.

Ученые-археологи называют находку неожиданной и чрезвычайно важной, ведь долгое время считалось, что остатки Александровской крепости, от времени основания которой берет начало город Запорожье, были безвозвратно утеряны.

В департаменте горсовета отмечают, что этой находкой открываются перспективы для историко-культурного туризма, основывая свою традицию городской археологии на уровне с такими историческими центрами, как Киев, Львов, Чернигов.

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