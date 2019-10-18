Индия хочет создать крупнейшую в мире систему идентификации лиц

Проект предусматривает создание единой централизованной базы данных правоохранительных органов 29 государств и семи союзных территорий.

В Индии больше года тестируют программу, которая позволяет сравнивать фото пропавших без вести детей из базы данных полиции и фотографии с сайтов учреждений, трудоустраивающих граждан.

Об этом говорится в сообщении CNN.

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Программу разработали для борьбы с похищениями детей и эксплуатации детского труда.

Разработчики говорят, что уже сравнили таким образом 10 тысяч 561 фото пропавших детей. Сейчас с этими детьми занимаются социальные работники и ищут их семьи.

Полиция заявляет, что в настоящее время в Индии более 300 тысяч пропавших без вести и свыше 100 тысяч проживают на швейных фабриках, борделях и др.

Программой пользуются с 2018 года, но сейчас индийское правительство планирует запустить крупнейшую в мире систему распознавания лиц.

Проект предусматривает создание единой централизованной базы данных правоохранительных органов 29 государств и семи союзных территорий.

Как сообщал УНИАН, эксперты предупреждают о наличии ряда уязвимостей в популярных устройствах Amazon Echo и электронных книг Amazon Kindle.