В Канаде нашли тропу динозавров

Об этом сообщает местное издание The Globe and Mail.

Следы были найдены на северо-востоке провинции Британская Колумбия возле озера Уиллистон, примерно в 1500 километрах северо-восточнее Ванкувера. Они впечатаны в каменистую почву на территории размером примерно в три футбольных поля, и образуют тропу, сообщает Lenta.ru.

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По словам палеонтолога Рича МакКри (Rich McCrea), на тропе можно разобрать отпечатки ног по меньшей мере 20 доисторических животных. Он отметил, что если снять верхний слой почвы и расширить зону поисков, то можно будет найти там тысячи следов. В частности, там обитали аллозавры — 8,5-метровые двуногие хищники, и травоядные анкилозавры, весившие шесть тонн.

МакКри заявил, что «тропа динозавров» может стать одним из популярнейших мест научного туризма. Он обратился к местному правительству с просьбой защитить территорию с тем, чтобы превратить ее в местную достопримечательность. Как напомнил палеонтолог, музей динозавров Зигонг в Китае привлекает семь миллионов туристов ежегодно.