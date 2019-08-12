В США ученые создали «органоида-киборга» из стволовых клеток (видео)

Исследователи вырастили «киборга-органоида» сердечной мышцы, который благополучно «жил» в пробирке 90 дней.

Ученые Гарвардского университета разработали метод получения органоидов, пронизанных электронными датчиками для мониторинга за поведением отдельных клеток. Это достижение поможет в разработке технологий выращивания искусственных органов.

Читайте такжеВ Японии создали роботизированный хвост для людей (видео)

Как сообщает Naked Science, для разработки медицинских технологий выращивания новых органов и изучения этого процесса ученые используют органоиды — миниатюрные модели, которые выращиваются из стволовых клеток. Эти модели, однако, не позволяют отслеживать множество деталей процесса формирования будущего органа. Попытки внедрения даже самых крошечных датчиков в эти сложные системы ведут к нарушениям в их развитии.

Команде ученых профессора Гарвардской школы инженерии и прикладной науки (Harvard SEAS) Цзя Лю (Jia Liu) удалось решить эту проблему. Коллектив опубликовал в журнале Nano Letters статью, в котором описан механизм создания «органоидов-киборгов». Электронные датчики внедряются в них уже на первых шагах роста и образуют с ними целостную систему, обеспечивая широкие возможности для мониторинга.

Авторы смогли получить тончайшие и гибкие проводящие сети, подходящие для работы с культурами клеток, а затем сделать их более растяжимыми. Такую сеть ученые помещали на подложку стволовых клеток. По мере роста органоид «обрастал» сеть, включая ее в собственную структуру.

Для демонстрации нового метода исследователи вырастили «киборга-органоида» сердечной мышцы, который благополучно «жил» в пробирке 90 дней.

Напомним, в прошлом году ученым впервые удалось вырастить в лаборатории искусственные легкие, которые затем были имплантированы свиньям.