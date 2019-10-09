В Одессе арестовали создателя коварных вирусов для удаленного доступа к чужим компьютерам

Вредоносную программу злоумышленник подавал как программное обеспечение для операционной системы Windows.

Малиновский районный суд Одессы сегодня арестовал злоумышленника, создававшего вирусные программы для вмешательства в работу чужих компьютеров.

Как сообщили УНИАН в суде, в данный райсуд поступило ходатайство об избрании меры пресечения местному жителю, который подозревается в распространении вредоносных программных средств, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) (ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины).

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По версии следствия, мужчина с ноября 2018 года по конец июня 2019 года, сгенерировав клиентскую часть вредоносного программного обеспечения, распространил недостоверную информацию о том, что файл якобы является программным обеспечением для операционной системы Windows. В частности, якобы для обновления операционной системы Windows и ее драйверов. Делал это злоумышленник с целью получения удаленного доступа к чужим компьютерам.

«Сторона обвинения обратилась с ходатайством об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, которое удовлетворено», - заявили в суде.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, противоправную деятельность 27-летнего мужчины разоблачили работники Причерноморского управления киберполиции и Малиновского отдела полиции Одессы под процессуальным руководством Одесской местной прокуратуры №2.

Установлено, что программное обеспечение одессит создал с помощью специального клиент-серверного приложения. Под видом продукта для операционной системы вредоносный файл распространялся через Интернет.

«Загрузив его, пользователи открывали злоумышленнику возможность удаленного доступа к своим компьютерам. Таким образом, появлялся доступ к веб-камере и микрофону пораженного компьютера, возможность ведения логирования ввода с клавиатуры и последующей передачи его на удаленный сервер», - сообщили в главке. Кроме того, вредоносная программа позволяла похищать логины и пароли, сохраненные в веб-браузерах, осуществлять DDoS-атаки и тому подобное.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли компьютерное оборудование и другие вещественные доказательства противоправной деятельности. В результате осмотра жесткого диска выяснилось, что для дальнейшего распространения и использования подозреваемый создавал и другие вредные программные обеспечения, предназначенные для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в создании программ, предназначенных для несанкционированного вмешательства в работу компьютеров (ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины).