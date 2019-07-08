В NASA выбрали проект миниатюрного лунохода (фото)

Задачей лунохода станет составление трехмерной карты интересующего NASA участка Луны.

Американское космическое агентство (NASA) заключило контракт на изготовление миниатюрного лунохода.

Об этом сообщает Naked Science.

Проект разработчиков из Университета Карнеги-Меллона и компании Astrobotic стал лучшим из двенадцати вариантов, рассмотренных экспертами NASA.

Читайте такжеNASA отправит экспедицию к астероиду Психея (видео)

Теперь за шесть миллионов долларов инженерам предстоит произвести 11-килограммовый аппарат MoonRanger, способный проработать на поверхности Луны не менее недели и преодолеть как минимум километр.

По сообщению пресс-службы университета, запуск MoonRanger запланирован на 2021 год.

Новая программа агентства Artemis должна увенчаться прибытием на Луну пилотируемой экспедиции уже в 2024 году. Однако прежде она предусматривает серию беспилотных роботизированных миссий для разведки подходящего места высадки, поиска минеральных ресурсов и льда.

Небольшой ровер должен уметь самостоятельно ориентироваться и передвигаться по поверхности спутника и нести достаточно мощную систему для прямой связи с Землей.

Его задачей станет составление трехмерной карты интересующего NASA участка Луны.