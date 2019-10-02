Инопланетяне могут следить за Землей с астероидов – ученый

Бенфорд призвал как можно скорее начать плотное изучение околоземных объектов.

Внеземные цивилизации могут следить за Землей с ко-орбитальных астероидов на протяжении миллионов лет.

Об этом пишет американский физик Джеймс Бенфорд, участник проекта SETI по поиску внеземного разума в своей работе в издании The Astronomical Journal, передает Naked Science.

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Первое из таких небесных тел, двигающихся по одной орбите с Землей, астрономы открыли в 1997 году, еще 15 объектов обнаружили уже в 2010-х. В частности, астероид (469219) Камоалева, или (469219) 2016 HO3, который открыли в 2016 году. Его называют «постоянным квазиспутником Земли», который будет находиться поблизости от нашей планеты еще как минимум миллион лет.

«Обнаруженная группа близлежащих ко-орбитальных астероидов может служить идеальным местом внеземному разуму для наблюдения за Землей, так как их трудно разглядеть. Эти околоземные объекты предоставляют отличный способ наблюдать за нашим миром с безопасного природного объекта. Они были мало изучены астрономами и участниками проекта по поиску внеземного разума (SETI)», - пишет Бенфорд.

С учетом этого Бенфорд призвал как можно скорее начать плотное изучение околоземных объектов и выяснить, не скрываются ли там аппараты других цивилизаций.

Хотя другие ученые, в том числе астробиолог из Университета штата Аризона Пол Дэвис, посчитали, что подобный вариант развития событий крайне маловероятен, все же они не исключили шансы, что внеземные обитатели и правда могли выбрать один из ко-орбитальных астероидов в качестве своей «шпионской базы»: ведь именно оттуда открывается отличный вид на Голубую планету.

С учетом этого Бенфорд призвал как можно скорее начать плотное изучение околоземных объектов и выяснить, не скрываются ли там аппараты других цивилизаций.