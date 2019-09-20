Twitter удалил тысячи аккаунтов из-за распространения фейков
Американская компания Twitter закрыла тысячи учетных записей по всему миру, через которые распространяли фейковые новости и антиправительственную пропаганду.
Об этом сообщает DW.
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Больше всего пострадали аккаунты из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Испании и Эквадора.
Учетные записи, в частности, использовали, чтобы посеять раздор среди митингующих в Гонконге, где с марта проходят протесты против материкового Китая. Кроме того, часть из них (из Египта и Эквадора) использовали для усиления просаудовских настроений в Йемене и Катаре.
Twitter регулярно «зачищает» свою платформу от фейковых учетных записей. Так, в мае-июне 2018-го компания удалила до 70 миллионов поддельных или подозрительных аккаунтов, часть из которых вели «тролли» или боты.
Как сообщал УНИАН, Facebook приостановил в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по дезинформации. Среди заблокированных - страницы информационных сайтов "Знай", Politeka и Hyser.