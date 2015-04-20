Составлен рейтинг качества и продолжительности сна в разных странах

Оценивались данные о 941 300 участниках: мужчинах и женщинах в возрасте от 18 до 55 лет, передает "Моя планета". С 1 июня 2014 года по 31 марта 2015 года все они пользовались приложением Sleep Cycle, которое позволило исследователям через телефоны владельцев получать данные о фазах и продолжительности их сна - отслеживалось, когда они засыпают, как спят, во сколько и в каком настроении просыпаются.

Читайте такжеНедосып в 30 минут способен разрушить здоровье - медики

На основании полученных данных была составлена таблица качества сна в разных странах. Места с первого по пятое заняли Словакия, Китай, Венгрия, Чехия и Польша. В конце списка оказались Великобритания, Саудовская Аравия, Австралия, Новая Зеландия, США, Ирландия и Малайзия - они занимают последние строки в топе-50.

В исследовании сообщается, что люди в среднем проводят в кровати от 5 ч. 52 мин. (Япония) до 7 ч. 27 мин. (Новая Зеландия). Раньше всего просыпаются жители Южной Африки, поднимаясь ежедневно около 06:09 утра. При этом самый ранний отбой - в Румынии: в 11:09. Лучше всего спится людям в большинстве стран в ночь со среды на четверг: улучшение сна наблюдалось у 58% участников. Особенно хорошо спалось в ночь на четверг китайцам, россиянам, чехам, жителям Швейцарии, Тайваня и Австрии. 90% стран спят дольше в ночь на субботу: последними просыпаются в этот день португальцы (в 09:51), греки (09:39), испанцы (09:28) и жители России (09:26). Самый короткий сон на планете ожидаемо приходится на воскресенье: в ночь на понедельник 66% стран проводят наименьшее за неделю время в кровати. Меньше всех спят в эту ночь жители азиатских стран, в особенности корейцы: граждане Южной Кореи отдыхают всего 5 ч. 53 мин.

Кроме того, исследователи замерили настроение по утрам в разных странах. Оказалось, что особенно не в духе по вторникам американцы, испанцы, швейцарцы, жители Сингапура, Бразилии и Южной Африки. По четвергам улучшается настроение у проснувшихся жителей Ближнего Востока: радостными просыпаются люди в Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ. По пятницам наиболее счастливыми встают с постели жители Коста-Рики, Канады, Новой Зеландии и Швеции. Но большая часть населения мира (71%) просыпается в лучшем настроении по субботам. В ночь на воскресенье люди, как правило, спят меньше. В наилучшем настроении просыпаются в этот день мексиканцы, колумбийцы и чилийцы.