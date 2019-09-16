В Днепре появилась уникальная лазерная установка (видео)

Это единственная в мире проекция на фон из живых растений.

Ракеты, поезда, самолеты и все это просто по листьям. Уникальная лазерная установка появилась в Днепре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Она отражается с поверхности реки, а условным экраном являются деревья на острове, что за пол километра. Ради этого эффекта изготовили специальное оборудование и разработали компьютерную программу, которая управляет шоу. Целый год специалисты сочетали свет, лазер и звук.

Цветные, узколучевые прожекторы разрисовывают деревья, а сверху появляется лазерная графика.

Эта установка будет действовать в Днепре постоянно, будут меняться только сюжеты шоу.

Шесть лазеров и 30 прожекторов выдерживают и морозы, и жару, и осадки. По крайней мере, так уверяют разработчики.