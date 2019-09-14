Ученые доказали, что употребление чая может улучшить работу мозга

Чаепития четыре раза в неделю улучшают эффективность мозговых связей.

Ученые из Национального университета Сингапура рассказали о пользе чая для здоровья мозга.

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Об этом сообщает ZN.ua.

"Согласно данным их исследования, чаепитие хотя бы четыре раза в неделю способны улучшить эффективность мозговых связей", - говорится в сообщении.

В ходе исследования ученые разделили добровольцев на две группы: те, кто пил чай часто или достаточно часто и те, кто не употреблял его вовсе или пил редко. К предпочитающим чай относили тех, кто употреблял зеленый чай, улун или черный чай не реже, чем четыре раза в неделю на протяжении последних 25 лет. Вся выборка состояла из 36 пожилых людей в возрасте от 60 лет. Кроме данных об их здоровье, образе жизни и психологическом благополучии, все они прошли нейропсихологические тесты, а мозг каждого добровольца был просканирован с помощью магнитно-резонансной томографии.

Ученые сверили данные тестов, которые показывали когнитивные способности участников и результаты визуализации, а затем сравнили результаты групп, на которые их делили в зависимости от любви или нелюбви к чаю.

Оказалось, что у любителей чая были области мозга с более эффективной взаимосвязью. Употребление чая оказалось связано с более эффективной структурной организацией, но не на глобальную функциональную организацию. По словам исследователей, связь регулярного чаевничания и уменьшение межполушарной асимметрии - свидетельство пользы этой привычки для мозга.